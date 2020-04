A 5 anni solo in isolamento in Albergo per Covid-19, perde il padre

Ad Ancona un bimbo di 5 anni è stato costretto a vivere solo in isolamento in albergo per un mese, mentre i genitori lottavano in ospedale contro Covid-19.

Dall’emergenza sanitaria affiorano a poco a poco storie di dolore e di solidarietà che mostrano il nuovo volto dell’Italia al tempo della pandemia da Covid-19.

Un bimbo di 5 anni, nome di fantasia Andrea, è costretto a vivere per un mese in isolamento in un albergo di Ancona molto rinomato, mentre i suoi genitori, affetti da Covid-19 finiscono in ospedale.

A raccontare la storia è la sindaca di Ancona, Valeria Macinelli, nota per il suo “Buongoverno” della città in tutto il mondo.

La Sindaca racconta che l’hotel ha accolto a titolo gratuito il bambino per tutto il mese, mentre i genitori in ospedale combattevano tra la vita e la morte.

Il padre purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto, mentre la madre si è attaccata alla vita con tenacia ed ha vinto la sua battaglia contro il mostro che rischiava di lasciare orfano il piccolo Andrea.

Ora la madre, di origini tunisine, è tornata a casa ma deve vivere ancora per 14 giorni in isolamento.

Il piccolo Andrea, che non è mai risultato positivo ai tamponi che gli sono stati fatti, potrà ben presto riabbracciare la madre.

Le parole di Valeria Mancinelli

“In questa immane tragedia l'umanità può dare il meglio di se stessa: dai medici e gli infermieri che combattono ogni giorno per tutti noi, al titolare del Seeport Hotel che ha fatto questo gesto anche se l'immagine di questa specie di peste poteva intaccare quella della sua attività, ai nostri operatori che non si sono rassegnati a costruire per Andrea un percorso di serie B, ad un palazzo intero che accoglie il ritorno di una mamma come una vittoria per tutti. È un bell'insegnamento.”