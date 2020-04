Bollettino: 44.927 guariti (+2.200), 23.227 deceduti (+482), 107.771 casi attuali (+809)

Questi sono gli ultimi aggiornamenti riguardo la diffusione del coronavirus in Italia secondo il bollettino della Protezione Civile.

Il numero dei casi totali in Italia è salito a 175.925 (+3.491), dato comprensivo di positivi, guariti e vittime di COVID-19.

Il numero totale dei guariti raggiunge 44.927, con una crescita nell'ultimo giorno di 2.200 unità, dato in leggero calo rispetto a ieri (+2.563), ma in linea con il trend rialzista degli ultimi giorni.

Nell'ultimo giorno sono decedute per il COVID-19 482 persone, con un calo di quasi 100 unità rispetto a ieri, dove le vittime erano state 575; il numero complessivo dei decessi raggiunge così oggi 23.227.

L'aumento dei malati è stato pari a 809, a fronte dei 355 casi di ieri, mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 3.491, pressoché stabili rispetto a ieri (+3.493).

Dal bollettino della Protezione Civile ancora buone notizie sul fronte dei ricoveri ospedalieri, ormai con una tendenza consolidata al ribasso da diversi giorni, rendendo fortunatamente minore la pressione sugli ospedali e il personale medico. In particolare in terapia intensiva si trovano oggi 2.733 persone, 79 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoveri ordinari di persone con sintomi è sceso a 25.007 persone, con una diminuzione di ben 779 casi rispetto a ieri.

Resta basso il rapporto tra positivi e nuovi tamponi: 1 malato ogni 17,7 tamponi fatti, pari al 5,7%, il secondo dato migliore da inizio epidemia dopo quello di ieri.

Ricordiamo che è il primo bollettino della Protezione Civile sulla situazione COVID-19 in Italia senza la tradizionale conferenza stampa del capo del Dipartimento Angelo Borrelli, che proprio ieri aveva annunciato che sarebbero stati d'ora in poi 2 gli appuntamenti settimanali con la stampa per fornire dati e spiegazioni sull'andamento epidemiologico dell'infezione del nuovo coronavirus.