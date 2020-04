Lucio, italiano morto a Londra con coronavirus: lettera di Gubitosi a Di Maio

Il presidente del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, ha scritto una lettera aperta al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per denunciare la morte di un suo ex collaboratore per Covid-19 a Londra.

Secondo quanto scrive Gubitosi, l’ex collaboratore che ha lavorato con lui negli anni ‘90, di nome Lucio Truono, età 43 anni, sarebbe morto senza assistenza sanitaria in casa sua a Londra.

“Trasferitosi in Inghilterra da anni, dove lavorava per una azienda orafa, è stato trovato morto da solo in casa nel quartiere di Hatton Garden”, scrive Gubitosi.

E spiega anche come “Lucio si era recato in ospedale perché accusava un forte stato febbrile, sperando di essere ricoverato. I sanitari lo hanno rispedito a casa”, prosegue Gubitosi e aggiunge che “le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte”.

Da quanto scrive il direttore del Giffoni film festival, si comprende l’assoluto stato di isolamento e abbandono in cui è morto Lucio.

“Una sua amica, sollecitata dagli amici di Giffoni che erano in contatto con lui e non rispondeva più a telefono, si è recata sul posto e ha chiamato la polizia che, entrata in casa, ha trovato questo povero ragazzo riverso sul letto.”

Gubitosi accusa i sanitari di Londra

Secondo Gubitosi la responsabilità è dei sanitari londinesi che non si sono curati di Lucio.

“Credo che questi sanitari inglesi abbiano commesso un crimine. Ti prego di segnalare questa terribile storia alla nostra Ambasciata a Londra perché possa fare luce e acquisire tutte le informazioni utili. Grazie per quello che farai”, conclude la lettera Gubitosi.