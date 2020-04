Conte incontra rappresentanti maggioranza, quindi cabina di regia con Regioni

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontra i capi delegazione della maggioranza alle 16.00 per discutere delle misure da inserire nel decreto di aprile che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei ministri di lunedì 20 aprile previsto per le ore 10.00 a Palazzo Chigi.

Subito dopo l’incontro con la maggioranza si svolgerà un incontro in videoconferenza con la cabina di regia che include il governo e le Regioni. Alla riunione dovrebbero essere presenti anche il ministro per gli Affari regionali Boccia e il ministro della Saluta Roberto Speranza.

Allo studio un bonus per famiglie con figli

Per venire in supporto delle famiglie con figli è allo studio un bonus che vada oltre il bonus bebè, riporta l’Ansa. Il bonus sarebbe stato proposto dal ministro della Famiglia Elena Bonetti, ma i fondi disponibili sono esigui e quindi la misura potrebbe per ora essere solo una tantum.

Le altre misure previste

Il sottosegretario all’Economia Baretta ha esposto per sommi capi quelle che saranno le misure del decreto di aprile. Durante una conferenza stampa tenuta oggi il sottosegretario ha spiegato che si pensa a una estensione della cig, all’istituzione di un reddito di emergenza e allo stanziamento di 3 miliardi di euro a fondo perduto per i comuni.

Per partite iva e indipendenti l’indennizzo di aprile sarà di 800 euro.