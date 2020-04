Vendita mascherine, arriva l’ordinanza della Protezione civile per Farmacie

Per fare fronte all’emergenza sanitaria e garantire la protezione della cittadinanza, nei giorni scorsi la Protezione civile ha emanato una ordinanza con cui autorizza le farmacie a vendere le mascherine anche singolarmente, anche dove le confezioni contengono più mascherine al loro interno.

La Protezione civile ha spiegato come vanno scomposte le confezioni contenenti più mascherine, per evitare che perdano la loro sterilità. L’ordinanza è stata emessa per garantire la “più ampia diffusione di tali dispositivi ai cittadini” ma anche per azzerare la speculazione.

L’ordinanza spiega infatti anche il prezzo massimo che ogni singola mascherina può raggiungere e le informazioni che il farmacista deve dare al cittadino.

La farmacia che vende la singola mascherina precedentemente inclusa in una confezione più grande, dovrà “prevedere un prezzo inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.” Le farmacie sono tenute a conservare le “informazioni circa la confezione integra”.

L'11 marzo l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 una pandemia. L'Italia è uno dei paesi più colpiti dal coronavirus, con oltre 172.000 casi confermati e oltre 22.000 vittime secondo gli ultimi dati diffusi dalla Protezione civile.