Commissario europeo Gentiloni chiede di piantarla con le polemiche inutili

Affrontando per prima in Europa l'epidemia di COVID-19, l'Italia si è guadagnata "rispetto e solidarietà" tra i suoi partner, ha sostenuto Paolo Gentiloni.

Sullo sfondo delle polemiche tra i vari partiti italiani, divisi su Mes, coronabond e recovery bond, il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni è intervenuto con un post sui social sabato per chiedere di fermare le "polemiche inutili" e non disperdere il patrimonio di credibilità e fiducia che si è guadagnata l'Italia nella lotta contro l'epidemia di coronavirus.

"L'Italia ha affrontato per prima in Europa il Covid-19. Guadagnando solidarietà e rispetto. Non disperdiamo questo patrimonio. Non ci sono dieci, cento, mille exit strategy. Facciamo lavorare le istituzioni e gli esperti, evitiamo le polemiche inutili. La traversata sarà lunga", si legge nel tweet pubblicato dal commissario per l'Economia.

#Italia ha affrontato per prima in Europa il #Covid_19. Guadagnando solidarietà e rispetto. Non disperdiamo questo patrimonio. Non ci sono dieci, cento, mille exit strategy. Facciamo lavorare le istituzioni e gli esperti, evitiamo le polemiche inutili. La traversata sarà lunga. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) April 18, 2020

​Il ritrovato rispetto dell'Italia in Europa è testimoniato dalle nuove scuse porte al Paese dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che dall'Europarlamento ha ammesso che l'Europa non è stata presente sin dall'inizio della diffusione del COVID-19.

Ieri l'Europarlamento ha votato a favore dei recovery bond (obbligazioni garantite dal bilancio Ue) e all'uso discrezionale del Mes, respingendo i coronabond, grazie al no decisivo degli europarlamentari della Lega e di Forza Italia.