Fontana: riapriremo il 4 maggio se la scienza darà il via libera

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ipotizza che nel caso in cui l’evoluzione del contagio dovesse proseguire con i dati positivi arrivati negli ultimi giorni, il 4 maggio la Lombardia dovrà essere pronta per la riapertura. Lo dice in collegamento con il programma Mattino Cinque su Canale5, ma aggiunge che la riapertura ci sarà se la scienza darà il via libera.

“Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi, staremo chiusi”, ma non possiamo però farci trovare impreparati.

Le inchieste in corso sulle Rsa

Per quanto riguarda le case di riposo e le residenze per anziani della Regione, Fontana si dice sereno e aspetta l’esito delle inchieste in corso.

E a domanda specifica sull’eventualità che dalle indagini della magistratura possano emergere gravi errori commessi dalla Giunta della Regione, Fontana risponde:

“Noi abbiamo fatto una delibera che è stata proposta dai nostri tecnici”, dice Fontana a Mattino5.

La proposta si riferisce alla richiesta alle Rsa di mettere a disposizione del servizio sanitario regionale posti letto per ospitare pazienti esterni affetti da Covid-19, in aree della struttura che fossero completamente isolate dal resto della Rsa.

“Noi abbiamo fatto questa proposta e le case di riposo che avevano queste condizioni hanno aderito. Non bisogna dimenticare che la scelta è stata fatta perché non avevamo più posti negli ospedali per ricoverare la gente che non poteva più essere curata a casa”, aggiunge il presidente.

Riapertura delle scuole

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina poco fa ha rilasciato un suo messaggio riguardo l’apertura delle scuole, ed ha ribadito che per lei “riaprire ora le scuole, per poche settimane, mentre il Paese conta oltre 500 morti al giorno per il Coronavirus, rischierebbe solo di vanificare gli sforzi fatti. Dobbiamo fare ancora qualche sacrificio per poter tornare a scuola nello stesso modo in cui ci andavamo prima.”