Militari russi e italiani hanno disinfettato le case di riposo in due città della Lombardia

Militari della Federazione Russa, insieme alle unità militari di difesa chimico, biologica e nucleare delle forze armate italiane, hanno disinfettato le case di cura in due insediamenti della Lombardia, ha annunciato in una nota il Ministero della Difesa russo.

"Esperti militari russi, insieme al personale militare italiano dell'unità CBRN (difesa chimico, biologica, radiologica e nucleare), hanno effettuato la disinfezione in case per anziani in due grandi pensioni nelle città di Bergamo e Gorle", afferma la nota.

In totale, i medici e gli specialisti epidemiologici militari russi della forze di protezione nucleare, batteriologica e chimica (NBC) della Difesa russa, insieme agli specialisti militari italiani delle unità CBRN, hanno effettuato la disinfezione completa delle pensioni per anziani in 64 insediamenti della Lombardia.

Lo scorso marzo, con il quadro epidemiologico aggravato per l'epidemia di coronavirus, gli aerei del ministero della Difesa della Federazione Russa hanno portato in Italia 8 squadre mediche, circa 100 virologi ed epidemiologi militari, attrezzature per la diagnostica e la disinfezione e 1 dei 15 laboratori delle truppe di Protezione NBC.

Ieri il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio durante il suo intervento con le commissioni Esteri di Camera e Senato ha dichiarato che le autorità italiane prevedono nelle prossime settimane l'arrivo di cargo dalla Russia con ulteriori ventilatori polmonari.

Militari russi e italiani sanificano case di riposo nei comuni lombardi