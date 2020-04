Coronavirus, da oggi bonus 600 euro sul conto. A chi verrà stanziato?

Sono quasi 1,8 milioni i lavoratori che a partire da oggi riceveranno le 600 euro di indennità del governo, circa il 50% di quanti hanno presentato la domanda. Entro venerdì, assicura il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, verranno chiuse tutte le pratiche.

"E' un segnale concreto che diamo a chi oggi, a causa dell'emergenza coronavirus, vive un momento di difficoltà", commenta la ministra. "Sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto come ministero del Lavoro per avviare, insieme all'Inps, al Mef e alla Banca d'Italia il pagamento dei benefici in tempi rapidi rispetto ai normali standard. Oggi più che mai il governo è vicino ai cittadini", ha aggiunto.

A chi verrà stanziato il bonus?

Il bonus verrà stanziato a chi ha subito un danno economico dalla sospensione della propria attività lavorativa, ma non può ricevere il sostegno né della cassa integrazione né di altri ammortizzatori sociali, come il reddito di cittadinanza.

Sarà erogato per l'11% a favore dei liberi professionisti e collaboratori, per il 67% a favore di lavoratori autonomi e il 22% a favore di lavoratori agricoli.

E' prevista anche una seconda mensilità dell'indennità rafforzata agli autonomi, che arriverà a fine aprile per recuperare "il ritardo di marzo. Ieri, durante la trasmissione Porta a Porta, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha definito verosimile che il bonus sia portato a 800 euro.

L'accredito della somma sul conto verrà comunicato agli interessati con un Sms o una email.

"Uno sforzo enorme da parte dell'Istituto e dei lavoratori che durante il weekend pasquale hanno lavorato al fine di sostenere il paese in questa fase difficile e pagare le indennità nei tempi prefissati, tempi fortemente compressi rispetto alle prestazioni ordinarie. A questi lavoratori va tutta la mia gratitudine" dice il presidente Pasquale Tridico.