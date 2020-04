Coronavirus: ingegnere multato 9 volte mentre passeggiava sulla spiaggia di Rimini

I carabinieri di Riccione hanno multato per la nona volta in 12 giorni l'ingegnere Erminio Nobili, 62 anni, trovandolo questa volta mentre passeggiava sulla spiaggia, all’altezza di Piazzale Azzarita. L'uomo, trovato a petto nudo, calzoncini al ginocchio e senza scarpe, non è scappato o ha tentato di fuggire, ma ha ricevuto la sanzione senza cercare giustificazioni.

"Voglio sentirmi libero so di violare la legge, ma non ce la faccio a stare chiuso in casa. Qualcuno stupidamente potrebbe emularmi ma non voglio sicuramente mettermi contro lo Stato. Mi sono solo ritagliato un piccolo spazio. Le misure coercitive sono necessarie in ogni società civile", ha risposto Nobili ai militari, firmando il verbale e annunciando che le spedirà tutte al proprio avvocato.

Undici sono state le persone sanzionate dalla Polizia locale di Rimini durante il weekend di Pasqua, mentre sono state 27 le sanzioni amministrative inflitte dai carabinieri della Compagnia di Rimini che hanno arrestato per furto aggravato anche due moldave che in un supermercato di via della Fiera avevano scambiato lo scontrino.

Dieci milioni, è questo il numero dei controlli effettuati in un un mese su tutto il territorio nazionale italiano per mantenere il rispetto delle misure anti-coronavirus. Durante il solo weekend di Pasqua, rende noto il Viminale, sono state oltre 582.000 le persone sottoposte a controllo, in aggiunta delle quali vanno considerati gli oltre 183.000 tra esercizi commerciali e altre attività produttive, che hanno portato complessivamente a comminare 23.000 sanzioni amministrative. L'ultimo caso quello di una donna di 60 anni di Roma, multata oggi per aver portato a spasso la propria tartaruga.