Mes, Salvini: "E' usura, come andare dallo strozzino"

Matteo Salvini ribadisce il suo no al Mes e ipotizza la possibilità della restituzione di fondi italiani versati nel fondo salvastati e in altre istituzioni europee.

"Meglio tardi che mai". Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta la decisione del governo di non ricorrere al Mes. "Speriamo che le nostre denunce e segnalazioni - aggiunge - servano perché il Mes concede prestiti a tasso da di usura, come quando si va dallo strozzino".

E dal suo account twitter lancia una proposta: recuperare i 14 miliardi che l'Italia ha versato al Mes. E non solo. "E se sommiamo versamenti passati a altri fondi europei, arriviamo a 140. - precisa - L'Italia non deve andare col cappello in mano in UE. Richiederne indietro una parte mi sembra atto dovuto".

#Salvini: Si possono recuperare i 14 miliardi che sono stati versati al MES? Sì. E se sommiamo versamenti passati a altri fondi europei, arriviamo a 140. L'Italia non deve andare col cappello in mano in UE. Richiederne indietro una parte mi sembra atto dovuto. #CoffeeBreakLa7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 14, 2020

Riapertura

L'Italia non può restare ferma, "nel rispetto delle norme della salute, faremo il possibile e l'impossibile per far riaprire chi può, in sicurezza, il prima possibile". "Pensare di star chiusi altre settimane o altri mesi porterà al disastro economico", puntualizza.

Sulla possibilità di restare chiusi sino a fine anno, come indicato dalla presidente della Commissione Ue, Salvini ritiene che "sarebbe una follia gettare nello sconforto milioni di cittadini".

Isolamento anziani

Salvini interviene anche sull'ipotesi ventilata dalla Von Der Leyen, di isolare gli anziani in casa sino a fine anno.

"Mi rifiuto di pensarlo- riflette - Sull'Europa credo che tutti gli italiani abbiano capito che qualcosa non funziona. Dall'inizio della pandemia non hanno mosso un dito, che adesso gettino nello sconforto milioni di cittadini europei sopra i 70 anni, mi sembra una follia. Mi auguro di smentire la signora tedesca e che magari grazie al lavoro degli scienziati italiani, lombardi, si possa uscire il prima possibile".