Coronavirus, ex parlamentare grillina multata mentre andava al mare

Sara Cunial, ex deputata M5S e oggi al Gruppo Misto, è stata fermata sulla strada per la località marittima di Ostia, in provincia di Roma. Ora rischia di essere denunciata per violazione del decreto anti-coronavirus.

"Sono una parlamentare e sto andando al mare nell'esercizio delle mie funzioni". Con queste parole Sara Cunial, eletta con il Movimento 5 Stelle ma poi espulsa e passata al Gruppo Misto, si è giustificata con le forze dell'ordine che l'hanno fermata in automobile sulla strada per la località marittima di Ostia, in provincia di Roma.

Come riferisce La Repubblica, Cunial ha tentato di convincere la pattuglia che il giorno di Pasquetta si stesse recando al mare per lavoro, specificando addirittura la propria commissione di appartenenza.

Gli agenti, tuttavia, non hanno creduto alla scusa, considerando anche il giorno di chiusura di Montecitorio, e hanno comminato alla deputata una multa da 248 euro come previsto dal decreto anti-coronavirus, fatto questo che non le ha impedito di proseguire dritta per la sua strada una volta compilata l'autocertificazione.

Ora il suo fascicolo è stato passato al Comando generale, che potrebbe decidere di sporgere denuncia nei confronti della originaria di Bassano del Grappa.