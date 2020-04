Coronavirus, ministro Boccia agli scienziati: serve certezza

In vista della fase 2, gli scienziati devono mettere la politica nelle condizioni di prendere le scelte esatte, fornendo informazioni certe. Senza salute non c'è economia, ricorda Boccia.

La politica ha bisogno di certezze che solo la scienza può dare. Per questa ragione, il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Francesco Boccia, esorta gli scienziati a fare chiarezza su questioni fondamentali per la salute dei cittadini, in vista dell'apertura graduale della fase 2, il cui inizio è previsto per il 4 maggio.

"Senza chiarezza, non c'è scienza", prosegue Boccia. "Noi politici ci prendiamo la responsabilità di decidere, ma gli scienziati devono metterci in condizione di farlo. I test sierologici sono affidabili?". Gli scienziati devono dare risposte sicure a queste domande, il rischio che si corre è quello di una nuova impennata nella curva dei contagi e dei decessi. D'altro canto, "non possiamo stare fermi finché non arriva il vaccino", puntualizza Boccia.

"Chiedo alla comunità scientifica, senza polemica, di darci certezze inconfutabili e non tre o quattro opzioni per ogni tema" dice Boccia, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Alcune le risposte ad alcune domande sono ineludibili. "Chi ha già avuto il virus, lo può riprendere? Non c`è risposta", chiede il ministro.

"Nella fase due entreremo dal 4 maggio dobbiamo ancora mantenere la barra dritta", avverte il ministro. Questa è la fase "in cui vediamo le prime luci e dobbiamo difendere i risultati raggiunti. Capisco la voglia di uscirne, ma i numeri ci dicono che siamo ancora dentro l`emergenza. Se il presidente Emmanuel Macron prolunga il lockdown all`11 maggio, è perché sa che senza salute non c`è economia".