Brigata medici e infermieri da Cuba atterrata a Torino - Video e Foto

La Brigata "Henry Reeve" formata da 38 medici e infermieri cubani è atterrata lunedì mattina all'aeroporto Torino Caselle. Resterà in missione in Piemonte a tempo indeterminato per sostenere il personale sanitario italiano nella lotta al nuovo coronavirus.

Sono giunti su un Boeing 767 i 22 medici specialisti e 16 infermieri che ieri hanno lasciato L'Havana diretti a Torino. Assieme a loro un coordinatore logistico. L'equipe sanitaria presterà il suo sostegno a titolo gratuito in solidarietà con la popolazione italiana colpita dal nuovo coronavirus, lavorando gomito a gomito con i medici italiani.

Nella brigata sono presenti epidemiologi, anestesisti, rianimatori, medici di medicina generale e infermieri specializzati in terapia intensiva.

La "Brigada" si è formata in occasione dell'uragano Katrina, per portare aiuto negli Usa. I medici cubani sono intervenuti anche durante altri importanti crisi, come l'epidemia dell'ebola in Congo e il terremoto di Haiti nel 2010, nell'ambito dei piani di cooperazione internazionale che il governo cubano ha messo in campo da 55 anni.

E' il secondo gruppo che opererà in nord Italia durante l'emergenza coronavirus, finché ci sarà bisogno. I canali tra istituzioni italiane e governo cubano si sono aperti grazie all'l’Agenzia per l’Interscambio Culturale ed Economico con Cuba (Aicec) e all'ambasciata cubana in Italia, attraverso cui il presidente della regione, Alberto Cirio, ha presentato la richiesta della squadra di medici.

La nostra riconoscenza va innanzitutto a Cuba e agli operatori sanitari che hanno accettato di aiutare il nostro territorio in un momento così difficile. Essere da subito presenti come 'sistema Italia' nella sua completezza è stato un elemento di forza", ha detto Cirio.

Cuba contribuisce nella lotta al coronavirus con 20 brigate mediche inviate in altre parti del mondo, tra cui diversi stati africani.