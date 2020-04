Liguria, vertice di Pasquetta per la riapertura dei cantieri

Oggi vertice alla regione per valutare la parziale riapertura di alcuni settori come silvicoltura e cantieristica. Resta aperto il cantiere del ponte di Genova.

La Liguria è pronta per ripartire. "A Pasquetta vertice con i tecnici e gli assessori competenti per parlare del decreto-ordinanza che colmi alcune lacune del provvedimento governativo che prolunga il lockdown fino al 3 maggio", ha annunciato il presidente Giovanni Toti.

L'ipotesi è quella della riapertura di alcuni settori, come la silvicoltura, la manutenzione degli stabilimenti balneari e la riapertura di alcuni cantieri.

Secondo Toti è "imbarazzante che restino bloccati alcuni cantieri come quelli per la fibra ottica".

"Vorrei prendere alcune aziende pilota che magari sono già pronte in Liguria, d'intesa con i sindacati e con l'Agenzia per la sanità per fare alcune sperimentazioni su come si potrà tornare sul posto di lavoro - aggiunge -Dobbiamo studiare e preparare le profilassi del domani, se, come e con quali spazi, si può ripartire".

🔴Vorrei prendere alcune aziende campione in #Liguria per fare delle sperimentazioni per capire come possiamo tornare a lavoro in sicurezza ed essere pronti quando potremo ripartire. #CoronavirusLiguria — Giovanni Toti (@GiovanniToti) April 12, 2020

Non ha chiuso il cantiere del ponte di Genova, che potrà essere completato a breve dopo che è stata varata una nuova campana il 10 aprile. Ormai mancano poco più di cento metri al completamento dell'opera che attualmente raggiunge la lunghezza di 944 metri.

I lavori sono continuati nonostante la messa in quarantena di 50 operai in seguito alla scoperta di un caso positivo all'interno dei lavoratori del cantiere.