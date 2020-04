Coronavirus, Milano: non c'è il rallentamento che ci si aspettava

"L'epidemia nella città di Milano non è ancora rallentato come ci si aspetta e come è successo in provincia." Questo l'allarme di Francesco Blasi, direttore del Dipartimento di Medicina interna e dell'Unità Operativa Complessa di Pneumologia del Policlinico di Milano, lanciato nel corso della sua intervista su Radio Cusano Tv Italia.

L'effetto principale del blocco totale è lo stato di alleggerire la pressione sul pronto soccorso degli ospedali, riuscendo a garantire ai cittadini le cure di emergenza.

"Al Policlinico c'è una minore pressione sul pronto soccorso, quindi un pochino di effetto si vede e dobbiamo ringraziare i cittadini che stanno rispettando le regole", aggiunge.

Sulla possibilità di prolungare durante la fase 2 le misure di isolamento alla popolazione anziana, più esposta a un decorso letale della malattia, l'esperto ritiene che si tratta di un'ipotesi da valutare.

“E’ evidente - sottolinea - che la popolazione sopra i 60 sia quella più ad alto rischio. Il Comitato tecnico-scientifico starà sicuramente valutando tutte le ipotesi. Certamente la distanza sociale, l’utilizzo di mascherine e guanti, lavarsi i guanti prima di toglierli e lavarsi le mani sono tutte indicazioni fondamentali”

Intanto nella giornata di sabato la curva dei contagi in Lombardia è tornata preoccupantemente a salire. In 24 ore ci sono stati 1.544 contagi, 298 in più in un giorno. Nella città di Milano i casi sono raddoppiati in un giorno, passando da 127 a 262, per un totale di 5.363. La nota positiva è la sostituzione delle terapie intensive.