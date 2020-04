Sea Watch: quattro gommoni nel Mediterraneo, uno si è capovolto

Secondo quanto scritto sul profilo Twitter dell'Ong tedesca Sea Watch un gommone si sarebbe ribaltato nel Mediterraneo, causando il naufragio di uno dei quattro gommoni presenti al largo e avvistati già nella giornata di ieri mentre si trovavano nella zona di ricerca e salvataggio maltese.

🔴Lasciati morire soli nel giorno di #Pasqua da un'Europa che parla a vuoto di solidarietà verso le persone che soffrono.

250 persone erano alla deriva da ieri su 4 gommoni.

Oggi avvistamenti @Frontex li riportano ancora in mare e uno capovolto. Naufragato con le persone a bordo. pic.twitter.com/3Gy6XSSNwk — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) April 12, 2020

​L'allerta per la deriva dei gommoni in acque internazionali era stata diffusa ieri da Alarm Phone, secondo cui circa 260 persone si trovavano in pericolo: "Una barca di 72 persone e un'altra di 47 persone si trovano nella SAR maltese. 55 persone vanno alla deriva in acque internazionali, 85 persone si trovano in una posizione sconosciuta. Hanno bisogno di essere salvati ora!".

🔴 In queste ore, nel #Mediterraneo, ci sono circa 260 persone a bordo di quattro imbarcazioni.

Abbandonate in alto mare dagli Stati europei, che fingono di non vederle.



Chiediamo alle autorità di attivarsi per prestare loro soccorso, ora.



Nessuno deve essere lasciato indietro. https://t.co/Oo3mjbCFHA — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) April 11, 2020

​L'ultimo allarme di naufraghi presenti nel Mediterraneo era stato lanciato a metà marzo sempre da Alarm Phone: 110 persone si trovavano su un gommone sempre nella zona di ricerca e salvataggio maltese. Al momento della prima telefonata ricevuta dall'organizzazione, i migranti avevano giá trascorso piú di 30 ore in mare dopo essere fuggiti dalla Libia.