Coro dell'Armata Rossa suona per gli italiani che combattono il Covid-19 - Video

Il coro dell'Armata Rossa ha eseguito alcune delle più celebri arie di Giuseppe Verdi e Gioacchino Rossini per testimoniare la vicinanza della Russia agli italiani in questo momento di difficoltà.

Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato un video con delle note composizioni musicali, eseguite per l'occasione dal Complesso Accademico di Canto e Ballo dell'Esercito Sovietico "A.V. Aleksandrov", conosciuto anche come il "Coro dell'Armata Rossa" in sostegno ai cittadini italiani in questo momento di grande difficoltà dovuto pandemia di coronavirus

A renderlo noto, con un comunicato, è lo stesso dicastero:

"Il video è stato realizzato in sostegno ai cittadini della Repubblica Italiana, che oggi devono far fronte alla diffusione del coronavirus", si legge nella nota.

Nella sequenza filmata, realizzata durante le tournée dell'orchestra, è possibile riconoscere alcune delle composizioni più celebri di grandi autori italiani quali Giuseppe Verdi e di Gioacchino Rossini.