Borrelli: 32.534 guariti (+2.079), 19.468 deceduti (+619), 100.269 casi attuali (+1.996)

Ecco gli ultimi dati sul coronavirus in Italia, diffusi dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli nel corso di una conferenza stampa.

Il numero dei casi totali, comprensivo di malati, vittime e guariti, è salito a 152.271, con un incremento giornaliero di 4.694 unità.

Dal bollettino della Protezione Civile letto da Angelo Borrelli, emerge che il numero di contagiati dal nuovo coronavirus in Italia ha superato, seppur di poco, la quota simbolo di 100mila, con aumento nelle ultime ventiquattro ore di 1.996 unità, dato più alto rispetto a ieri, dove erano stati registrati +1.396 casi. I decessi tornano a superare quota 600, anche se guardando i dati degli ultimi giorni si può affermarne la stabilità (ieri +570).

I dati sono peggiori di ieri, spinti dai numeri negativi di oggi registrati in Lombardia, la regione italiana che più di tutte è stata colpita dall'epidemia COVID-19: il numero complessivo di decessi nel Lazio dall'inizio dell'epidemia è lo stesso delle vittime registrate oggi in Lombardia (272 morti).

Stabile anche la crescita del numero dei guariti (+2.079 contro +1.985 di ieri), che porta il totale delle persone che hanno sconfitto COVID-19 in Italia a 32.534.

Dalle parole di Borrelli, trova conferma l'alleggerimento della pressione a cui sono sottoposti gli ospedali italiani: diminuiscono i ricoveri di 98 unità, con 28.144 persone in ospedale nei reparti ordinari con sintomi, mentre dai reparti di terapia intensiva nell'ultimo giorno si sono liberati altri 116 posti, con un bilancio complessivo di casi gravi di 3.381 persone.

Borrelli ha poi sottolineato come nell'ultimo giorno sia stata effettuata la quantità record di tamponi (oltre 56mila), i fondi raccolti dalla Protezione Civile tramite le donazioni arrivano a sfiorare i 117 milioni di euro, così come il numero record di volontari schierati per affrontare l'emergenza, arrivati ad oltre 20mila.