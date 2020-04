Di Maio: ‘Abbiamo messo sul tavolo 750 miliardi e tanto ancora continueremo a fare’

Il ministro Esteri dice che il governo ha messo 750 miliardi di euro per la crisi economica e che si continuerà a mettere in futuro. Si lavora alla Fase 2 e sull'Europa: si gioca trattativa della vita.

Luigi Di Maio torna sulle misure economiche varate dal governo Conte per contrastare la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria e rivendica quanto fatto fino a ora e promette che si farà ancora altro.

“Mentre interveniamo per superare questa crisi sanitaria, il governo sta già lavorando per dare sostegno alle nostre imprese: abbiamo messo sul tavolo 750 miliardi di euro e tanto ancora continueremo a fare.”

Avanti con prudenza verso la fase 2 che prevede la costituzione di una task force per la ricostruzione, a cui verrà affidato il delicato compito di individuare gli obiettivi strategici nazionali su cui investire maggiormente per risollevare il Paese dopo questi mesi di fermo produttivo.

“Andiamo avanti con prudenza, ma consapevoli che serve un grande impegno da parte del governo per sostenere il Paese nella fase 2, quella della ripartenza.”

Siamo sulla buona strada lo dice anche il Pnas

Siamo sulla strada giusta, le misure adottate sin qui sono quelle che ci volevano dice Di Maio via Facebook. E cita uno studio realizzato dal Pnas, l’Accademia nazionale delle scienze degli Stati Uniti d’America, secondo cui se non avessimo adottato le misure restrittive avremmo avuto bisogno di ricoverare almeno 200mila persone in più.

La trattativa con l’Unione Europea

L’Italia vuole ottenere l’obiettivo di “spendere tutti i soldi che servono” per i giovani, i disoccupati, i lavoratori, dice Di Maio ospite di ‘Italia Sì’, su Rai Uno.

L’Unione Europea “si gioca la sua trattativa della vita, la più difficile di tutte”, dice Di Maio e avverte a proposito di una ipotetica Italexit: “Non è dentro o fuori. L’Europa non esiste senza l’Italia”.