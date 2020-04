Fontana sulla cassa integrazione: Lo Stato non si sbriga, garantiamo noi

Scontro aperto tra maggioranza aperta dopo le dure accuse di Conte rivolte a Salvini e alla Meloni. Oggi i toni si alzano tra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in forza alla Lega.

“Le famiglie lombarde non possono più attendere, non sappiamo ancora se e quando arriveranno i soldi del Governo”, dice Fontana via Facebook.

E così Fontana annuncia a sorpresa che in Lombardia sarà la Regione a farsi garante dei fondi necessari per la cassa integrazione, che sarà resa disponibile entro una settimana.

“Regione Lombardia non aspetta lo Stato e – grazie a un accordo con banche e sindacati – anticipa la cassa integrazione ai lavoratori lombardi. Tra una settimana fino a un milione di cittadini potranno chiedere l’assegno. La Lombardia parla con i fatti.”

Nei giorni scorsi Matteo Salvini, parlando al Senato dove si convertiva il Cura Italia in legge, aveva richiamato il governo sul fatto che la cassa integrazione non sarebbe arrivata entro il 15 di aprile come detto da Conte nella precedente conferenza stampa.

“Soldi veri, se lo Stato non c’è garantiamo noi”, questo il messaggio che Fontana legge dal suo ufficio istituzionale a Palazzo Lombardia.

E poi aggiunge:

“In Lombardia parliamo con i fatti”.

Mascherine alle forze dell’ordine

Intanto ieri Fontana ha reso noto che le forze dell’ordine impiegate sul territorio lombardo hanno ricevuto in dotazione 100mila nuove mascherine e 30mila nuovi paia di guanti monouso da adoperare durante il loro prezioso servizio svolto nelle varie attività a supporto dell’emergenza sanitaria.

“Stavano esaurendo le scorte: senza aspettare lo Stato ci abbiamo pensato noi. In Lombardia parliamo con i fatti.”