Governo istituirà Task Force Ricostruzione Italia, Vittorio Colao ex Vodafone il presidente

L'Italia pensa a un dopo guerra al coronavirus istituendo di nuovo il Comitato interministeriale per la ricostruzione, sarà la Task force Ricostruzione Italia come nel 1945.

L’Italia si doterà di una task force per la Ricostruzione dell’Italia formata da economisti, giuristi e scienziati che sono espressione dell’eccellenza del Paese. Tali figure non politiche, saranno scelte dalla politica e in particolare dalla maggioranza sentito il Quirinale, riporta La Repubblica.

Giuseppe Conte avrebbe personalmente scelto Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, quale presidente della Task force Ricostruzione Italia.

Forse nella task force potrebbe entrarci anche Mario Draghi.

I membri della Task force avranno poteri e competenze ministeriali, quindi avocheranno a sé alcune responsabilità.

Chi è Vittorio Colao

Vittorio Colao è laureato alla Bocconi di Milano, si è specializzato in amministrazione del business alla Harvard University e dopo varie esperienze in importanti gruppi finanziari è entrato nella allora Omnitel Italia, poi diventata Vodafone. La sua carriera è proseguita quasi completamente in Vodafone, se si fa eccezine per una breve parentesi di due anni alla guida del gruppo editoriale Rcs.

Rientrato in Vodafone per 10 anni (2008 – 2018) è salito al vertice di Vodafone Group divenendo amministratore delegato sostituendo Arun Sarin.