Anticipazioni sul Dpcm Conte di questa sera: riaprono alcuni negozi

Ad ore il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà una nuova conferenza stampa per annunciare la proroga delle misure restrittive fino a domenica 3 maggio prossimo incluso.

Questa mattina si è tenuta una riunione allargata tra ministri e capi delegazione per stabilire il perimetro del Dpcm. Il ministro Speranza avrebbe spinto per il mantenimento delle misure così come sono ora, mentre il ministro Bellanova avrebbe portato nella compagine di maggioranza il punto di vista di Matteo Renzi sulla riapertura in sicurezza.

Quest’ultimo proprio questa mattina è tornato sull’argomento riaperture e si domandava, durante la diretta Facebook, come mai in Germania le acciaierie sono aperte e in Italia no. Eppure l’acciaio è industria strategica per qualsiasi Paese.

Cosa contiene la bozza del nuovo Dpcm valido dal 14 aprile?

Con molta probabilità apriranno le librerie, le cartolerie e in generale il commercio di carta e cartone. Potrebbero riaprire anche i negozi di abbigliamento per bambini e neonati.

Ovviamente queste attività riapriranno a patto che possano garantire le misure di sicurezza sanitaria.