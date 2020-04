Brusaferro, contagi diminuiscono ma non illudiamoci: non è finita

Conferenza stampa del venerdì all'Iss, Brusaferro non allenta la tensione. Bene il quadro epidemiologico nazionale ma non è il momento di allentare la presa. Continuare così.

Nella conferenza stampa del venerdì il presidente dell’Iss Brusaferro fa il punto sulla situazione contagi e curva epidemiologica in Italia.

Il quadro conferma lo scenario dei giorni passati e cioè che le misure messe in atto dal Governo sono efficaci e i casi diminuiscono, ma non bisogna allentare la presa. Non bisogna illudersi che sia finita.

Bisogna mantenere la presa insomma e saranno essenziali per mantenere la curva fino a quando non si scenderà “sotto la soglia di 1 per i contagi” dice Brusaferro.

I numeri calano un po’ ovunque. La nord gli accessi alle terapie intensive sono diminuiti, al sud la curva dei contagi si mantiene bassa.

Nelle strutture per anziani è una strage

Nelle strutture per anziani è vera strage di anziani, sono morte 1.822 persone in tutta Italia.

In Lombardia sono già scattate le indagini per capire le responsabilità. La Procura di Milano ha costituito il “pool Covid” composta da 3 magistrati che impegneranno i prossimi anni della loro vita a indagare questi tre mesi della storia d’Italia in cui, per mancanza di mascherine, per rimpalli di responsabilità (come sta emergendo dalle prime carte rese pubbliche) e per incuria e negligenza, sono morte centinaia di persone che si sarebbero probabilmente potute salvare.

I test sierologici

In fase di messa a punto la campagna per i test sierologici in tutte le regioni d’Italia. Il programma in corso di messa appunto prevede il dimensionamento campionario e la raccolta dei campioni che ciascun laboratorio preposto dovrà raccogliere.

Nelle prossime settimane, quindi, avrà inizio la campagna sierologica in Italia ha confermato Franco Locatelli, presidente Css.