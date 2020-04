Pasqua nei luoghi sacri via streaming, Bocelli al Duomo di Milano

I luoghi della fede come non li avevamo mai visti prima a Pasqua. Chiese, cattedrali e monasteri collegati in streaming per Pasqua. A Milano Bocelli in concerto nel Duomo.

Il Triduo Pasquale è l’occasione per credenti e meno credenti di visitare i luoghi sacri della propria città o di quelle limitrofe, ma quest’anno le chiese sono chiuse e di casa non si può uscire.

Alcune diocesi si sono organizzate con messe streaming e viaggi cultural-religiosi alla scoperta delle chiese ricche d’arte.

Così il Duomo di Milano domenica di Pasqua 12 aprile non resterà chiuso per Andrea Bocelli che alle ore 19.00 canterà il live streaming. Il concerto si intitola ‘Musica for hope’ e sarà disponibile su YouTube.

La messa di papa Francesco per la Veglia di Pasqua

Le televisioni di tutto il mondo trasmetteranno le celebrazioni del Santo Padre che celebrerà i riti religiosi principali del Triduo Pasquale, rigorosamente senza fedeli. Venerdì sera dal sagrato della Basilica di San Pietro il Papa sarà l’unico protagonista della via crucis. Sabato sera presenzierà la Veglia pasquale e la domenica mattina impartirà in una piazza vuota, ma idealmente piena, la benedizione ‘Urbi et orbi’.

Nel frattempo segui la diretta di Sputnik in cui trasmettiamo la tradizionale Via Crucis con il Papa senza pubblico: non al Colosseo ma sul sagrato di San Pietro.

Ad Assisi la Pasqua in streaming

La Basilica di San Francesco d’Assisi aprirà per la messa in streaming la domenica 12 aprile alle ore 10.00 con una diretta Facebook dalla pagina ufficiale della Basilica e attraverso il sito web ufficiale dei frati francescani.

Chi volesse ammirare gli affreschi di Giotto lo può fare anche adesso visitando la pagina Facebook.

Santuario di Loreto in streaming

Anche il Santuario di Loreto sarà in diretta streaming per celebrare la messa domenica mattina. Lo streaming è disponibile su YouTube o attraverso il sito del Santuario.

Altre dirette streaming di Pasqua dai luoghi di culto

Sabato 11 aprile alle 17,00 i piemontesi potranno collegarsi alla cattedrale di Torino restando da casa. Basterà collegarsi al sito della Sacra Sindone per partecipare alla funzione religiosa.

Nelle Cinque Terre saranno i frati cappuccini di Monterosso al Mare a fornire aiuto spirituale a distanza ai fedeli.

Piazza San Pietro in streaming ad ogni ora

Chi volesse vedere piazza San Pietro in streaming ad ogni ora del giorno e della notte, può farlo guardando la diretta qui sotto.