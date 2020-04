Militari russi e italiani disinfettano case di riposo in altri 3 comuni in Lombardia

Le unità militari di radioprotezione, protezione chimica e biologica delle forze armate russe, hanno disinfettato case di riposo in tre comuni lombardi, riferisce il Ministero della Difesa russo.

I militari russi e italiani hanno disinfettato altre tre case di riposo in Lombardia.

"Esperti militari russi, insieme al personale militare della Divisione di protezione della difesa chimica delle Forze armate italiane, hanno effettuato la disinfezione in case per anziani in tre comuni lombardi: Schilpario, Spirano, Torre Boldone", afferma la nota.

In totale, i dottori e gli specialisti epidemiologici militari russi delle truppe di Protezione nucleare, biologica e chimica delle Forze armate russe della Federazione Russa e del ministero della Difesa russo insieme a specialisti militari italiani hanno condotto una disinfezione completa delle pensioni per anziani in 43 insediamenti della Lombardia.

"47 edifici e strutture sono stati sanificati, oltre 270 mila metri quadrati di locali interni e strade asfaltate per oltre 26 mila metri quadrati", ha detto l'agenzia.

È stato aggiunto che le misure antiepidemiche comportano l'uso di complessi mobili di disinfezione e di automezzi con sistemi di pompaggio.