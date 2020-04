Due ospedali da campo in arrivo in Italia dal Qatar, il benvenuto di Di Maio - Video

Atterrato in Italia un doppio ospedale da campo proveniente dal Qatar, ad attenderli il ministro degli Esteri Di Maio, il quale ha affermato che serviranno per la fase 2 del Governo.

Atterrato a Pratica di Mare il primo aereo giunto dal Qatar con aiuti sanitari per il nostro Paese. Si tratta di un ospedale da campo che potrà ospitare 500 pazienti.

Ad accogliere l’aereo il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha riferito come questo arrivo sia importante non tanto per questa fase dell’emergenza quanto per “la fase 2 del governo” che consentirà al governo di creare ospedali Covid appositi nelle Regioni.

In Veneto è atterrato un altro volo con una parte del secondo ospedale da campo fornito dal Qatar.

Per completare gli ospedali sono attesi altri due voli speciali: uno a Pratica di Mare e l’altro in Veneto.