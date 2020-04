Raccomandazioni di Vincenzo De Luca per la Pasqua in Campania

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha da poche ore emanato una raccomandazione indirizzata agli Enti e alle Autorità competenti affinché compiano “ogni sforzo volto ad intensificare i controlli presso i caselli autostradali, le stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti della Regione, al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni” nazionali e regionali.

De Luca si è assicurato che le sue raccomandazioni pervenissero ai Comuni, alle Prefetture, alle Asl, a Rfi. Trenitalia, Ntv, e a tutte le società di trasporto di cielo, di mare e di terra.

La preoccupazione di De Luca, che in precedenza aveva minacciato i partenopei che si facevano portare la pastiera a casa, salvo poi consigliargli di farla in casa, la preoccupazione dicevamo è che da altre regioni possano rientrare campani che fino a ora non si sono spostati, per condividere le vacanze pasquali con amici e parenti nella propria terra natia.

Blindato un altro comune nel beneventano

Intanto ieri 8 aprile De Luca ha blindato il paesino di Paolisi della provincia di Benevento per evitare la diffusione del contagio nei territori limitrofi. Il paesino è ora isolato e non si può entrare o uscire, salvo in pochi e giustificati motivi.

Il piano economico poderoso

De Luca ha presentato sabato scorso un piano economico giudicato da lui stesso "poderoso" con cui sosterrà pensionati con reddito inferiore ai mille euro, e i piccoli imprenditori con fondi perduti una tantum per alleviare le difficili condizioni economiche in cui molti versano.