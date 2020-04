Coronavirus, guarisce bimba di due mesi e la madre al pediatrico di Bari

All’ospedale pediatrico di Bari Giovanni XXIII è guarita completamente dal nuovo coronavirus una bambina di soli due mesi. La bimba era ricovera insieme alla madre, anche lei affetta da Covid-19, dal 18 marzo scorso.

Il decorso della malattia per la bimba è stato lieve, presentando tosse e febbre. Mentre la madre ha sviluppato la polmonite ma non è mai stata separata dalla figlia. I medici del pediatrico di Bari sono rimasti in stretto contatto con il reparto malattie infettive del Policlinico di Bari per curare la mamma della bambina secondo le procedure previste per gli adulti.

Madre è figlia sono state dichiarate guarite dopo essere state sottoposte al doppio tampone come prevedono le procedure sanitarie.

Il video messaggio della mamma su Instagram

Il Policlinico di Bari ha postato un video in cui la mamma della bambina ringrazia gli ospedali che si sono presi cura di lei e di sua figlia.

“Vorrei lanciare un messaggio a tutti coloro che non vedono l’ora di uscire di casa. Torneranno i tempi in cui potremo riabbracciarci. Restate a casa. Ce la faremo.”

Queste le parole proferite dalla donna prima di lasciare l’ospedale pugliese.