Coronavirus, suggerimenti per chi assiste in casa un familiare in isolamento

Alcune raccomandazioni di come comportarsi in casa se si ha un familiare ammalato di Covid-19. Sono i consigli forniti dal Ministero della salute a tutti i cittadini interessati.

Se un familiare è malato di nuovo coronavirus e noi viviamo in casa con lui, come dobbiamo comportarci? E come deve comportarsi l’ammalato?

Il Ministero della salute ha pubblicato delle nuove raccomandazioni rivolte a quanti vivono questa delicata situazione in famiglia, sono infatti 60mila i soggetti ammalati in isolamento domiciliare obbligatorio.

Come deve vivere la persona in isolamento domiciliare?

Chi è sottoposto all’isolamento domiciliare con sospetta o confermata Covid-19, deve stare possibilmente in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.

La persona malata deve riposare e bere molti liquidi e mangiare cibi nutrienti, inoltre deve indossare una mascherina chirurgica da cambiare ogni giorno. Quest’ultima raccomandazione è noto a tutti che non può essere messa in pratica data la scarsità di mascherine ad oggi disponibili.

Il malato che non indossa la mascherina deve tossire e starnutire in un fazzoletto di carta monouso e deve gettarlo subito. Lavare le mani con acqua e sapone dopo aver starnutito o tossito.

Regole comportamentali per i familiari che assistono

Qui alcune regole utili per i familiari che assistono la persona malata.

La persona che presta assistenza deve essere in buona salute, significa che non deve avere patologie che possano mettere a rischio la sua vita (cardiopatie, ecc.). Inoltre è indispensabile indossare una mascherina. Viene consigliata quella chirurgica, ma in realtà è meglio una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola.

Lavare le mani accuratamente con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato.

Le stoviglie e le asciugamani, le lenzuola e gli indumenti usati dal malato non devono essere usati da altre persone. Il lavaggio deve avvenire alla temperatura di 60 o meglio ancora 90 gradi.

Disinfettare le superfici toccate dall’ammalato ogni giorno.

Se la persona malata peggiora e ha difficoltà a respirare, bisogna contattare immediatamente il 112 o il 118.