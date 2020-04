In edicola 200mila mascherine gratuite per i bisognosi della Lombardia

Le 3mila edicole della Lombardia rimaste aperte da oggi distribuiranno fino a 50 mascherine gratuite tra le persone più bisognose che ne faranno richiesta direttamente all’edicolante. Le mascherine, messe a disposizione dalla Regione Lombardia, sono totalmente gratuite e si aggiungono ai 3,3 milioni di mascherine in distribuzione a comuni e farmacie.

Lo ha detto l’assessore al territorio e protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni, che ha ringraziato la Distribuzione Prima Edicola per essersi incaricata dello smistamento delle mascherine tra le edicole delle Regione.

L’assessore ha anche ringraziato di rito le associazioni di categoria degli edicolanti Snag e Fenagi e gli edicolanti stessi per il loro prezioso lavoro anche in questi giorni in cui gli altri restano a casa e le strade sono vuote come mai dalla seconda guerra mondiale.

L’invito di Foroni è a dare la precedenza ai più fragili.

Buoni spesa a Milano

Intanto anche a Milano come a Roma e in altre città e Comuni italiani è partita la distribuzione dei buoni spesa. Sono i 400 milioni di euro messi a disposizione dal Governo Conte per fare fronte all’emergenza economica di molti italiani che non hanno più un reddito.

Sono già migliaia le domande ricevute dal Comune di Milano attraverso il portale dedicato Milano Aiuta, dove i milanesi possono chiedere che gli venga portata la spesa a domicilio o altre forme di assistenza.