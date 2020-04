Coronavirus Italia, 10mila persone sanzionate in Italia durante i controlli ieri

Massicci i controlli delle forse di polizia italiane su tutto il territorio italiano, in un solo giorno 280mila controlli e 10mila persone sanzionate. 29 persone avevano il virus ma andavano in giro.

Sono esattamente 9.999 le persone sanzionate ieri dalle forze di polizia impegnate nei controlli per il rispetto dei decreti del governo anti Covid-19. Il bilancio è stato pubblicato sul sito del Viminale.

10mila in una sola giornata a cui si aggiungono 46 denunciati per falsa dichiarazione e altre 29 denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perché risultate positive al tampone.

Ebbene sì, c’è chi in Italia se ne va in giro con il nuovo coronavirus anche se sa di averlo e di poter essere un pericolo per altre persone, e di poter causare il decesso di persone anziane se da lui dovessero contrarre la malattia insidiosa.

In totale 279.864 controlli nella sola giornata di ieri, con un aumento impressionante in previsione delle giornate ‘clou’ che precedono la Pasqua.

Controllati anche 99.622 esercizi commerciali, di cui 171 titolari sono stati sanzionati e 27 attività sono state chiuse in via provvisoria. 17, invece, le attività chiuse con sanzione amministrativa accessoria.