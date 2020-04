Video: crolla ponte sul fiume Magra, in provincia di Massa Carrara

​Il ponte, che fa parte della Sp70, è collassato su se stesso con un forte boato, udito dalla popolazione locale.

Sul posto sono giunti i carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco per accertare la cause dell'avvenimento. Inoltre è stata inviata una squadra del nucleo Usar specializzato in attività di soccorso per accertarsi che non ci siano persone intrappolate sotto le macerie del ponte crollato, in quanto sotto il ponte ci sono un sentiero pedonale e una pista ciclabile.

Il ponte di albiano magra ( Massa Carrara ) si è accartocciato su se stesso ...

al momento non sembrano esserci vittime pic.twitter.com/GLHouKHiK3 — Amin1908🇲🇦🇮🇹 (@AMIN1908) April 8, 2020

