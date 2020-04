Virginia Raggi prepara i buoni spesa cartacei e su app

Virginia Raggi consegnerà buoni spesa cartacei a chi non ha la app per riceverli in forma digitale sul proprio smartphone. E poi esalta la solidarietà degli imprenditori e cittadini romani.

La app mobile attraverso cui scaricare i bonus spesa a Roma Capitale è già pronta dice il sindaco Virginia Raggi intervenendo questa mattina a ‘Uno Mattina’ su Rai Uno, ma per quelli cartacei “evidentemente ci vuole un po’ di tempo in più” perché, spiega, devono essere stampati, spillati e consegnati a mano agli aventi diritto.

Meglio quindi fare con la app per ottenerli prima. La Raggi ha anche detto che il Comune di Roma ha anticipato di tasca sua i 15 milioni di euro destinati dal Governo alla Capitale, i quali fanno parte dei 400 milioni di euro stanziati per fare fronte all’emergenza economica nelle città italiane, a cui si aggiungeranno poi 4,3 miliardi di euro quale anticipo sul Fondo di solidarietà comunale. Questi ultimi fondi serviranno ad affrontare le criticità che i Comuni vivono alle prese con famiglie e singoli cittadini che sono a corto di risorse economiche, ma anche per potenziare le politiche di welfare a favore delle categorie più svantaggiate.

La solidarietà di Roma

Su Facebook Virginia Raggi esprime tutta la sua gratitudine per la solidarietà che i romani stanno manifestando in questo momento difficile.

“Questa emergenza sta facendo emergere a Roma un forte senso di comunità. Lo vediamo dalle molteplici iniziative messe in piedi in questi giorni da cittadini e negozianti. Vedere l’impegno e la dedizione con cui ci si prodiga per trovare soluzioni e venire incontro a chi ne ha bisogno ci deve rendere orgogliosi. Io lo sono. Sono davvero orgogliosa di come i romani si stanno comportando in questa fase complicata che ci siamo trovati a vivere.”

La Raggi elogia le fabbriche che si sono riconvertite evitando che i loro operai perdessero il lavoro, elogia i pizzaioli trasformatisi in panettieri per donare il pane alle associazioni caritative locali.

RomaAiutaRoma

Il Comune di Roma ha istituito una iniziativa dal nome RomaAiutaRoma, una finestra delle “Belle abitudini” per raccontare a tutti quanto di buono avviene in questi giorni nella Capitale.