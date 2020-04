Ministro Manfredi: a maggio prove di ammissione a distanza, a settembre medicina regolare

L’Università italiana si prepara al nuovo anno accademico con test d’ingresso a distanza e aule virtuali. Lo ha annunciato il ministro dell’Università Gaetano Manfredi durante l’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa.

I test d’ingresso previsti per fine marzo inizio di aprile sono stati annullati, ma sono stati già riprogrammati per il 20 di maggio in 50 università e si svolgeranno secondo modalità a distanza volte a garantire la trasparenza.

I candidati potranno partecipare usando un pc o un computer portatile attraverso cui svolgere i test, ma allo stesso tempo dovranno collocare alle loro spalle uno smartphone o un tablet con videocamera attiva, allo scopo di monitorare i candidati per evitare che abbiano libri aperti davanti a sé.

L’ammissione a medicina a settembre regolarmente

I candidati che vorranno provare l’ammissione alle facoltà di medicina svolgeranno regolarmente la prova a settembre presso le strutture indicate dalle università. La prova si svolgerà tuttavia nel rispetto delle norme di distanza sociale necessarie a contrastare la diffusione del virus.

Il ministro Manfredi si è però riservato la facoltà di modificare in corso d’opera le modalità di svolgimento del test di ammissione a Medicina, nel caso in cui le condizioni sanitarie lo dovessero richiedere.

Il ministro ha anche confermato che il numero di posti disponibili nelle facoltà di medicina sono 13.500 in più rispetto all’anno precedente.

Orientamento universitario online

Aprile maggio è anche il periodo dell’anno in cui gli studenti del 5° anno delle scuole superiori frequentano gli eventi di orientamento organizzati dalle università. Non potendo organizzare tali eventi in presenza, le università non vogliono perdere l’opportunità di incontrare, anche se a distanza, i giovani che si apprestano a scegliere il percorso universitario.

I singoli atenei hanno quindi pubblicato i rispettivi programmi di eventi a distanza, attraverso cui aiutare gli studenti a orientare la scelta.