Covid-19: anziana multata a Grado, era uscita 11 volte in un giorno

Il fatto è avvenuto sabato nel centro di Grado, un comune nella provincia di Trieste. Una donna è stata sanzionata dai vigili urbani poiché sorpresa fuori casa ben 11 volte durante la giornata, come riporta il quotidiano Il Piccolo.

Secondo il giornale, la donna, anziana, era stata notata nell'arco della stessa giornata in strada, dove era uscita per fare di volta in volta piccoli acquisti alimentari.

Dopo i primi controlli, nei quali i vigili urbani si erano limitati ad ammonire verbalmente la donna, ricordandole l'obbligo di restare a casa, all'undicesimo controllo hanno dovuto procedere con la multa.

L'anziana ha ricevuto una sanzione di 280 euro, che se non pagata entro 30 giorni aumenterà a 400 euro.

I controlli a tappeto delle forze dell’ordine fanno emergere ancora numerose irregolarità circa il rispetto delle misure volte ad arrestare la diffusione del virus. Nello scorso weekend le persone denunciate, tra controlli alla popolazione e attività commerciali, sono state oltre 20.000.