Coronavirus, Di Maio conferma: "Il Qatar donerà all'Italia due ospedali da campo"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato che anche il Qatar è pronto a unirsi alle iniziative di solidarietà che stanno interessando l'Italia in questo periodo di emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19.

Come riferito dal titolare della Farnesina in un post su Twitter, l'emirato ha deciso di donare due ospedali da campo da 500 posti:

"Grazie alla nostra rete diplomatica e ai rapporti con gli Stati esteri stiamo facendo arrivare in Italia dispositivi sanitari e personale medico. Anche il Qatar ha risposto all'appello della Farnesina e donerà all'Italia due ospedali da campo da 500 posti. Grazie Qatar", ha scritto Di Maio.

Sono ormai diversi i Paesi che hanno attivato programmi di sostegno all'Italia per la lotta al coronavirus: a partire dalla Cina, con il suo team di medici specializzati e il materiale sanitario, passando per il ponte aereo organizzato dalla Russia, che ha inviato decine di medici militari oltre ad attrezzatura e veicoli per la sanificazione, ed ancora Albania, Polonia ed Emirati Arabi Uniti.