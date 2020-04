Coronavirus, a Palermo arrivate 40 tonnellate di aiuti dalla Cina

Nelle scorse ore a Palermo è giunto un aereo-cargo, proveniente dalla Cina, carico di 40 tonnellate di aiuti destinati alla sanità siciliana per combattere la diffusione del Covid-19.

Il contenuto del velivolo comprende mascherine chirurgiche, guanti, camici, occhiali protettici, copricapi e gambali per un totale complessivo pari a diversi milioni di pezzi.

Nei prossimi giorni sono attesi altri voli dalla Cina che continueranno a rifornire la Sicilia di dispositivi di protezione medica necessari al contenimento dei contagi da coronavirus.

Con l'inizio della pandemia di in Italia, il governo di Pechino ha avviato un programma di fornitura di attrezzature mediche ed assistenza di altro tipo nella lotta contro il coronavirus.

Il presidente Xi Jinping, dopo l'invio di un primo team medico, ha promesso che la Cina continuerà a restare in prima linea per supportare l'Italia in questo momento di grave emergenza sanitaria.