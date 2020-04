Borrelli: 20.996 guariti (+1.238), 15.362 deceduti (+681), 88.274 casi attuali (+2.886)

Il numero dei casi totali in Italia, dato comprensivo di guariti, malati e deceduti, è salito a 124.632 (+4.805).

Stando ai dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile, presieduto dal Presidente della Protezione civile Angelo Borrelli, è salito a 88.274 il numero dei pazienti attualmente positivi, con 2.886 nuovi casi, 20.996 guariti (+1.238) mentre i decessi totali sono 15.362, con un aumento di 681 vittime nelle ultime 24 ore.

Dei pazienti attualmente positivi, 55270 (63% del totale) si trovano in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 29010 sono ricoverati in ospedale e 3994 sono in terapia intensiva. Borrelli ha comunicato un dato importante riguardo la terapia intensiva: si tratta infatti della prima volta in cui si ha una diminuzione delle unità ricoverate in terapia intensiva, con 74 pazienti in meno rispetto a ieri e nessun nuovo accesso.

114 sono i pazienti che sono stati trasferiti attraverso il sistema CROSS, mentre 38 sono i malati ricoverati nelle terapie intensive tedesche.

