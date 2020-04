Coronavirus, infermiera positiva a Fano a spasso con la famiglia: denunciata

L'infermiera, risultata positiva nei giorni scorsi, era andata a fare una passeggiata in compagnia degli altri membri della sua famiglia.

Continuano a fioccare le denunce ai danni dei trasgressori delle norme anti-coronavirus. L'ultimo caso eclatante ha riguardato un'infermiera di Fano, nei giorni scorsi ammalatasi di Covid 19, che è stata fermata e denunciata dalla polizia municipale del suo comune di residenza.

La donna, nonostante la positività, si era recata a fare una passeggiata in compagnia del marito e dei due figli, tenendoli addirittura mano nella mano.

Alle forze dell'ordine, l'operatrice sanitaria avrebbe detto di essere uscita per andare a gettare la spazzatura, pur trovandosi in realtà ben più lontana da casa rispetto alla distanza consentita.

Finora sono 4230 i casi di contagio da Covid-19 confermati nelle Marche. La province maggiormente colpite, stando ai dati riportati dal Ministero della Salute, risultano essere quelle di Ancona (1253) e di Pesaro (1786), seguono poi Macerata (561), Fermo (298) e Ascoli Piceno (232).

I controlli delle forze dell'ordine

Dallo scorso 11 marzo, data di entrata in vigore del DCPM del governo, le forze dell'ordine hanno eseguito controlli su 4.630.583 persone e 2.040.055 attività commerciali, sporgendo complessivamente 173.000 denunce. A riferirlo è il Viminale.

Negli ultimi nove giorni 384 persone sono state denunciate per violazione di quarantena e rischiano ora un periodo di detenzione da uno a quattro anni per aver messo in pericolo la salute degli altri cittadini.