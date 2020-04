Coronavirus, Fase 2: ai cittadini verranno distribuite mascherine chirurgiche

"Se vogliamo evitare una seconda ondata la popolazione deve essere dotata di mascherine chirurgiche". Lo riferisce ad AdnKronos il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi.

"Ci stiamo preparando alla fase 2 - prosegue Magi - programmando una serie di interventi. Ma è fondamentale che in questa fase la popolazione sia dotata di mascherine chirurgiche: chi le indossa non può trasmettere il virus. E questo ostacolerà la diffusione di Covid-19 e ci aiuterà a contrastare il rischio di una seconda ondata".

"L'obiettivo è identificare i casi positivi il prima possibile e isolarli, per proteggere la popolazione", precisa Magi che elenca una serie di interventi presi in considerazione, "oltre alle mascherine per tutti, serviranno termoscanner e controlli alle stazioni, agli ingressi dei posti di lavoro, nei grandi magazzini, con postazioni mobili per eseguire il tampone in caso di febbre".

Già "alla Stazione Termini, Ostiense e Tiburtina è in partenza il progetto per la misurazione della temperatura con il termoscanner: sono stati identificati i medici volontari necessari per eseguire il tampone nei casi positivi. In collaborazione con Protezione Civile e Comune di Roma assicureremo la copertura del servizio dalle 5 alle 24"

Magi bacchetta l'Oms per non aver sottolineato l'importanza dell'utilizzo dei Dpi, soprattutto fra i sanitari, nelle sue linee guida.

"L'Istituto superiore di sanità ha fatto male a recepirle, ed è un bene che ora l'Oms ci stia ripensando", chiarisce. I numeri parlano chiaro. Il 18 marzo "erano 2.898 i sanitari contagiati in Italia, il 3 aprile sono arrivati a 11.252. Un aumento incredibile, segno che qualcosa non ha funzionato", precisa Magi.