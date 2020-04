Coronavirus, Azzolina e la scuola: ‘Stiamo definendo un pacchetto di misure per fare chiarezza’

La pausa anche per la scuola si prolunga e la scuola ha bisogno di certezze per proseguire questo anno scolastico e programmare il prossimo a settembre. Questo l’obiettivo immediato del ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina che via Facebook fa sapere quali sono le prossime mosse del ministero e del governo per supportare la scuola in questa fase così critica.

“Ora che la pausa forzata dalla scuola in presenza si sta ulteriormente allungando vogliamo mettere in campo nuovi strumenti per sostenere docenti e studenti. Adotteremo un piano complessivo che possa guidare la Scuola nella prosecuzione di questo anno scolastico e guardando al prossimo.”

Il coinvolgimento della sola maggioranza di governo

“Di concerto con tutte le forze politiche che compongono la maggioranza stiamo definendo un pacchetto di misure. A breve faremo chiarezza perché la scuola ha bisogno di certezze”, scrive nel breve post Facebook la Azzolina.

Anno scolastico prolungato?

Il ministro Azzolina lo aveva detto in televisione e lo ribadisce dai suoi canali social: “non è previsto il prolungamento dell’anno scolastico a luglio e agosto, in delle strutture scolastiche che non sono adatte ad affrontare anche il clima estivo.”

Per quanto riguarda la validità dell'anno scolastico, il ministro aveva già confermato che sarà salvo in ogni caso.

L’esame di stato

Per quanto riguarda l’esame di stato gli studenti del quinto anno delle superiori devono pazientare ancora qualche giorno. Il ministro aveva fatto sapere di averne parlato con i sindacati della scuola e che è in corso un lavoro su una misura che garantirà lo svolgimento dell’esame di maturità, ma anche quello di terza media.