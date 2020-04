Coronavirus Sicilia, Musumeci: Qui il picco arriverà a metà aprile

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si dice preoccupato per l'aria di "relax" che c'è in Sicilia, perché forse si pensa che il peggio sia passato: Qui il picco arriverà a metà aprile.

Il picco dei contagi in Sicilia arriverà a metà aprile secondo quanto riferito dal presidente della regione Nello Musumeci, parlando in diretta su La7 durante il programma Omnibus.

“Abbiamo adottato sin dall’inizio la linea del rigore e della intransigenza, che finora ha pagato, ma sappiamo benissimo che il picco deve arrivare e lo aspettiamo per la metà di questo mese (aprile, ndr)”, così risponde Musumeci alla domanda della giornalista che gli chiede come si è preparata la Regione Siciliana alla limitazione del contagio.

“Abbiamo 1718 positivi, 568 ricoverati di cui 72 in terapia intensiva, sono guariti 87 pazienti e abbiamo purtroppo registrato 88 perdite”, questo il bollettino aggiornato dal governatore Musumeci per la Sicilia.

Le quattro zone rosse della Sicilia

“Abbiamo dichiarato quattro zone rosse, perché in tutti i comuni si è determinato un focolaio circoscritto. Si tratta di strutture per assistenza” ad anziani e a persone con altre patologie.

Se in queste case di cura si è diffuso il nuovo Coronavirus, “è dovuto all’imprudenza degli stessi parenti, gente che arriva dal nord Italia, che arriva dall’estero, che vuole giustamente dal suo punto di vista abbracciare il nonno o l’anziano genitore e non sa di essere portatore del virus, che poi determina un inferno all’interno della struttura”.

Una condizione quella delle case di cura che è esplosa in molte regioni italiane, sia al sud che al nord. In tutti i casi i decessi sono stati molti e le situazioni di disagio elevate.

Sono preoccupato

Il governatore della Sicilia si dice preoccupato “dell’atteggiamento di relax” assunto dalla popolazione al Sud e “in particolare quella della Sicilia negli ultimi giorni. Perché fin’ora abbiamo osservato rigorosamente le norme. Ora c’è una sorta di liberi tutti. La errata consapevolezza che il peggio sia passato e che quindi con il fatalismo tipico e con l’aria scanzonata di noi meridionali, ci possiamo anche concedere il lusso di una passeggiata. Chi fa questo è un irresponsabile”, conclude Musumeci.

L'intervento di Musumeci su La7: video

Qui l'intervento di Musumeci ad Omnibus su La7, il governatore aveva criticato nei giorni scorsi il Governo centrale per aver inviato come mascherine dei panni per pulire il tavolo.