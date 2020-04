Sito dell’Inps in crash e falla nel sistema: dati utenti resi pubblici

Da questa mattina il sito web dell’Inps è preso d’assalto dai 5 milioni di aventi diritto all’indennità di 600 euro previste dal decreto ‘Cura Italia’. Secondo il presidente Inps Tridico la media delle domande processate dal sistema è di 100 al secondo, ovvero 360mila ogni ora.

Il sistema inizialmente sembrava reggere, con il sito web che risultava accessibile seppur molto rallentato.

Poi è andato del tutto in crash e qualcosa di molto anomalo ha permesso agli utenti di vedere almeno una ventina di domande di altre persone, con tutti i loro dati personali. Il problema di sicurezza (data breach) è stato segnalato da molte persone e viene ripreso anche dal cofondatore di You Trend Lorenzo Pregliasco.

Un altro utente, postando una foto di ciò che gli appare sul suo schermo, ironicamente chiede:

“#INPSdown dopo il login con le mie credenziali posso vedere i dati di una ventina di persone. Se qualcuno vede i miei può fare la richiesta del #bonus600 al mio posto e avvisarmi? Grazie.”

Sito Inps in tilt e dati utenti pubblici

In pratica l’utente che prova a compilare la sua domanda vede in realtà numerose altre domande di utenti che probabilmente sono online in quel momento come lui.

I dati personali di altri utenti come nome e cognome, numero di telefono, indirizzo, sono visibili dall’utente che sta effettuando la domanda, ma questi non vede i suoi dati, presumibilmente visualizzati da un altro utente.

INPSdown è l’hashtag del momento

Su Twitter l’hashtag #INPSdown è di tendenza con quasi 4.400 tweet, segno che qualcosa di grave è davvero avvenuto.

Ne parlano con toni gravi anche alcuni politici come Luciano Nobili di Italia Viva, il quale scrive:

“Dopo il pasticcio #clickday, in questo momento #INPS sta commettendo la più grande violazione di dati sensibili della storia. Accedendo al sito compaiono le informazioni personali di altri cittadini. Fermate questo disastro ORA e mettete i dati degli italiani al sicuro.#INPSdown.”

Dopo il pasticcio #clickday, in questo momento #INPS sta commettendo la più grande violazione di dati sensibili della storia. Accedendo al sito compaiono le informazioni personali di altri cittadini.

Al coro di voci si aggiunge anche Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia:

“Portale #INPS in tilt: lavoratori autonomi e partite Iva riscontrano problemi enormi per presentare domanda bonus #600euro. Oltre al danno di ricevere poco più di un'elemosina sono costretti a subire un calvario digitale. Non è un pesce d'aprile ma una drammatica verità #INPSdown”

L’ironia su #INPSdown

Da segnalare anche un tweet ironico tra i tanti che in questi minuti affollano Twitter.

“Sono entrato sul sito dell'INPS. Mi sono apparsi una ventina di profili di altre persone. Ho comunque tenuto il monitor a un metro di distanza#INPSdown #databreach”