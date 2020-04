Ferrara ha pochi contagiati da Covid-19: cittadini immuni? Ecco la risposta dello pneumologo

Si moltiplicano i casi apparentemente straordinari di aree del nord Italia in cui gli abitanti sono poco o per nulla colpiti dalla malattia scatenata dal nuovo Coronavirus Sars-CoV-2.

A Ferrara, ultimo caso in ordine di tempo, i casi confermati sono molto pochi in tutta la provincia, tanto che si è parlato di “caso Ferrara”.

A tentare di dare una spiegazione ci ha provato lo pneumologo Marco Contoli intervistato da Il Resto del Carlino. Secondo il professore è ancora presto per tirare delle conclusioni e quello che risulta in positivo è principalmente la bassa incidenza nella provincia.

L’ipotesi è che il territorio di Ferrara è zona malarica e presenta pazienti soggetti a talassemia, ma sono solo ipotesi plausibili tutte da verificare afferma lo pneumologo. Altro fattore che potrebbe aver influito positivamente è il micro-clima locale a forte presenza di nebbia, che avrebbe potenzialmente fatto da effetto barriera contro la penetrazione del virus nell’area geografica.

Congetture appunto, ipotesi.

Il caso di Ferrera Erbognone

A Ferrera Erbognone in provincia di Pavia, i casi di persone affette da Covid-19 sono pari a zero. Nessuno si è ammalato in un’area dove i casi di positivi sono numerosissimi.

Qui i circa mille abitanti del piccolo comune pavese faranno parte di una ricerca condotta dall’Istituto neurologico Mondino di Pavia, che ha l’obiettivo di capire come mai gli abitanti di questo paesino risultano essere apparentemente immuni al nuovo Coronavirus.

Il Comune ha deliberato con una delibera della giunta che potrà partire la ricerca nel comune. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per contribuire alla ricerca scientifica. Le analisi del sangue serviranno a capire se vi è presenza di anticorpi nella popolazione.