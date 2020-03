Viminale dice sì alle passeggiate vicino casa di un genitore con figli minori, no al jogging

In Italia una nuova circolare del ministero dell'Interno allenta le misure draconiane per l’emergenza coronavirus, autorizzando le passeggiate con i propri figli minori, tuttavia è consentito ad un solo genitore.

Il ministero dell'Interno italiano ha pubblicato una circolare trasmessa ai Prefetti per mettere nero su bianco i chiarimenti delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale.

Nella circolare si fa riferimento al divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche, chiarendo che "è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione."

Allo stesso tempo il Viminale chiarisce che uscire per camminare è consentito se motivato "da situazioni di necessità o per motivi di salute".

Resta "non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici", così come il ministero dell'Interno ribadisce il suo no ai "runner".

"L'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging)", ma è possibile camminare "in prossimità della propria abitazione".