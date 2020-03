A breve decreto per estensione restrizioni oltre il 3 aprile. Presto decidere cosa e quando riaprire

Il ministro della salute Roberto Speranza ha confermato quanto gli italiani avevano ben chiaro da giorni, le misure di restrizione saranno estese almeno fino a Pasqua. Questa la decisione dopo le consultazioni di ieri con il comitato tecnico scientifico della task force di cui si avvale tutto il Governo per monitorare l’evoluzione dell’epidemia in Italia.

Siamo in attesa solo dell’annuncio ufficiale, che dovrebbe avvenire tra mercoledì o giovedì al termine del Consiglio dei ministri.

Cosa aprirà dopo le restrizioni?

Intanto si specula su cosa riaprirà dopo le restrizioni di queste settimane che hanno portato a un graduale rallentamento dell’economia italiana e del cuore produttivo.

Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia dice che “oggi è ancora presto per dare indicazioni su quali attività si potranno riaprire e soprattutto con quali tempistiche”, lo ha riferito a ‘Centocittà’ su Radio Uno Rai.

Rileggendo il testo del decreto legge del 25 marzo, entrato in vigore il 26 di marzo, si comprende che il Governo avrà ampia discrezionalità su cosa riaprire e sulla modulazione delle riaperture.

Non è da escludere che vi saranno riaperture diversificate anche sul territorio nazionale, in base all’evolversi della diffusione del contagio. Come facevano notare gli epidemiologi nei giorni scorsi, infatti, il picco non è lo stesso in tutte le regioni italiane e per ovvi motivi è così.

Ma, al di là delle ipotesi, resta che fino ad almeno Pasqua l’Italia resterà nell’assetto attuale.