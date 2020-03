Coronavirus, contagi a quota zero entro il 16 maggio

L’Einaudi Institute for Economics and Finance ha presentato alcune proiezioni che stimano gli azzeramenti dei contagi regione per regione.

Il picco epidemico è previsto per questa settimana ma ci vorrà almeno un mese e mezzo per azzerare i contagi sul territorio italiano. E' quanto emerge da un modello previsionale elaborato dall'Einaudi Institute for Economics and Finance a partire dai dati forniti dalla Protezione Civile, che stima l'evoluzione della curva dei contagi nelle prossime settimane.

In base a queste proiezioni siamo vicini al picco, ma per l'azzeramento dei contagi si dovrà attendere maggio e non avverrà in maniera uniforme. Si stima che la Lombardia arrivi a quota zero contagi il 22 aprile, mentre la Toscana sarà l'ultima ad uscire dall'emergenza, il 5 maggio.

La data della fine dell'emergenza è prevista tra la data del 5 maggio, nell'ipotesi più ottimista, e la data di "assestamento" del 16 maggio.

​Contagi zero regione per regione

Il modello ha permesso di stimare la fine della trasmissione del virus in ogni regione. Secondo le proiezioni le prime regioni ad azzerare i contagi saranno:

il Trentino Alto Adige il 6 aprile;

Basilicata, Liguria e Umbria il 7 aprile;

Valle d'Aosta l'8 aprile;

Puglia il 9 aprile;

Friuli Venezia Giulia il 10 aprile;

Abruzzo l'11 aprile;

Sicilia e Veneto il 14 aprile;

Piemonte il 15 aprile;

Lazio il 16 aprile;

Calabria il 17 aprile;

Campania il 20 aprile;

Lombardia il 22 aprile;

Emilia Romagna il 28 aprile;

Toscana il 5 maggio.

Il modello non è riuscito a stimare la curva dei contagi in Sardegna, Molise e Marche per insufficienza dei dati a disposizione.