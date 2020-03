Coronavirus, Tirrenia sospende collegamenti marittimi con Sicilia e Sardegna

Stop alle corse programmate su Sicilia, Sardegna e Tremiti per Tirrenia, la società italiana di trasporti marittimi attualmente commissariata.

CIN ha annunciato la sospensione a partire dalla data odierna di tutte le corse programmate da Tirrenia su tutte le linea convenzionate con Sardegna, Sicilia e Isole Tremiti.

A renderlo noto è la stessa società, con un comunicato in cui specifica che la scelta ha fatto seguito al sequestro conservativo eseguito dai commissari di Tirrenia dei conti di CIN, la società dell'armatore Onorato.

"I commissari di Tirrenia in Amministrazione Straordinaria, Gerardo Longobardi, Beniamino Caravita di Toritto e Stefano Ambrosini malgrado CIN abbia più volte comunicato loro in forma scritta la propria disponibilità ad offrire, nei limiti del consentito, garanzie di pagamento di quanto reclamato da Tirrenia in AS, in data odierna hanno eseguito, in questo momento così drammatico per il Paese, un sequestro conservativo sui conti correnti di CIN", si legge nella nota.

Nel comunicato CIN precisa che l'azienda, pur trovandosi in "stato di liquidità", si trova impossibilitata ad operare per via del blocco dei conti operato dai commissari.