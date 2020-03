Piemonte, apre un nuovo ospedale esclusivo per malati COVID

Apre con anticipo l'ospedale di Verduno, che verrà adibito a struttura COVID. Oggi stesso arriveranno i primi pazienti. La sua capacità è di 55 letti, dove verranno ospitati i pazienti che hanno superato la fase critica della malattia sino alla totale guarigione. L'ospedale è dotato anche di tre posti letto per la terapia intensiva.

Nella prima fase l'ospedale funzionerà parzialmente, ma i posti letto verranno implementati passo dopo passo. L'apertura era stata prevista a metà maggio, ma è stata anticipata per l'emergenza sanitaria.

La struttura è stata realizzata anche con il finanziamento di cittadini attraverso la costituzione di un'apposita fondazione.

Soddisfazione dal governatore della Regione, Alberto Cirio.

"Apre ufficialmente #Verduno. Sarà l’ospedale Covid di tutto il Piemonte dove accoglieremo i pazienti che hanno superato la fase più critica per accompagnarli nel percorso finale di guarigione. Iniziamo con 55 camere, che possono diventare più di 100. Oltre a un’area di terapia intensiva e subintensiva per le emergenze", ha scritto in un post di Facebook.

L'ospedale accoglierà pazienti da altre strutture, permettendo di liberare posti letto per malati che necessitano di cure in fase acuta.